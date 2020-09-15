Фокин вошел в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

И причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявила Мария Фокина в эфире программы "Светская жизнь"

Прямая речь: "Вы знаете я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом Донбасса в ТКГ – ред.)".

По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с руководителем ОП.

"Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией (с Донбассом – ред.)".

Мария уверяет, что взгляды Ермака и первого премьера в вопросе Донбасса похожи. "Он не любит прессу, но они нашли общий язык с Андрюшей, Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну".

Она также добавила, что дружит с Ермаком с момента, когда ей было 18. "Видимся довольно часто (с Ермаком – ред.), даже сейчас", – сказала Фокина.

Напомним, 18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

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