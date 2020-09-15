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В Сербии установили памятник Патриарху, которого при жизни называли «живым святым»

15.09.2020 / 13:20
В Сербии установили памятник Патриарху, которого при жизни называли «живым святым»
Источник: Центр информации УПЦ
На основании памятника высечены слова: «Все пройдет, но душа, образ и все хорошее останутся навсегда»

В Сербии установили памятник Патриарху Сербскому Павлу, который управлял Сербской Православной Церковью с 1990 по 2009 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, памятник установлен в городе Пале.

Высота монумента, над которым работал академический скульптор и художник Боян Микулич из Баня-Луки, 2,5 метра.

Постамент установлен перед соборным храмом Архангела Гавриила и представляет собой идущего и благословляющего народ Патриарха. На основании памятника высечены его слова: «Все пройдет, но душа, образ и все хорошее останутся навсегда».

Статуя весит около 350 килограммов, она отлита из бронзы на литейном заводе «Янкович» в Смедерево (Сербия). Освящение и открытие памятника пройдет в соответствии с протоколом и сроками, которые определит Дабробосанская митрополия Сербской Православной Церкви.

В декабре 2020 года исполнится 30 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Павла.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
Сербия
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