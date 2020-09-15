В Церкви дали оценку угрозам клирика ПЦУ в адрес священника УПЦ

Прямые угрозы жизни и оскорбительные высказывания со стороны священства ПЦУ свидетельствуют о нарушении права на свободу совести и предвзятое отношение к верующим и духовенству Украинской Православной Церкви.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя сообщения с угрозами, которые прислал один из клириков ПЦУ священнику УПЦ Павлу Белому в Фейсбук.

«Священнослужитель» так называемой Православной церкви Украины счел возможным написать о. Павлу следующее: «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», «Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись». Нет необходимости комментировать явно уголовный стиль этого «батюшки»; пусть в ПЦУ сами думают, кто именно пополняет их ряды и с кем им приходится стоять локоть к локтю», - отметил Владимир Легойда.

Он отметил, что участились сообщения об избиениях и угрозах верующим УПЦ, захватах храмов со стороны активистов и клириков ПЦУ.

«Происходит это все при попустительстве украинских властей и правоохранителей, в то время как страны, называющие себя друзьями Украины и подконтрольные им общественные и межгосударственные организации, демонстрируют весьма выборочный, предвзятый подход к освещению подобных новостей. Остается только согласиться с комментарием отца Павла Белого: «Вот вам свобода совести, вероисповедания и «настоящая» демократия». И, конечно, пожелать сил, как моральных, так и физических всему духовенству канонической Украинской Православной Церкви», - написал Владимир Легойда.