Войти | Зарегистрироваться
17:51

четверг,
10 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

10.09.2020 / 17:19
В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой обязать Кабинет министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – Кабинет министров, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - указывается в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Источник

русский язык, Черновецкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.