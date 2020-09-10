Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – Кабинет министров, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - указывается в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

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