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Это не борьба против России: Тихановская обратилась к россиянам

10.09.2020 / 10:54
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, где заверила, что борьба в Беларуси не направлена против России.

Об этом сообщает "Пул Первой"

Прямая речь: "Российская пропаганда пытается максимально исказить то, что происходит в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи...

Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет такой...

Мы, Белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга.

Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков – ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ".

 По словам Тихановской, Лукашенко подошел к выборам 2020 не готовился и не имел поддержки. Она рассказала, что в Беларуси зафиксировали тысячи нарушений во время выборов.

Кроме того, Лукашенко отказался от международных наблюдателей, что свидетельствует о фальсификации.

Напомним, недавно в Беларусь приезжал премьер России. Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

8 сентября Лукашенко дал большое интервью федеральным российским СМИ.

После начала протестов в Белоруси Лукашенко попросил помощи у Путина, в том числе военной. Также он вспомнил о дружественных отношениях "братских народов".

Источник

Беларусь, Лукашенко, Тихановская
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