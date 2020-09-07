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Руководители столичного метро выдают предвыборную агитацию за социальную рекламу (ФОТО)

07.09.2020 / 13:10
На станциях столичного метрополитена появились агитационные плакаты руководителей подземки, баллотирующихся в Киевсовет по спискам партии Виталия Кличко «Удар».

 

Пользуясь служебным положением, руководитель службы движения КП «Киевский метрополитен» Сергей Ткачук, замначальника компании Наталья Макогон и сам начальник метро Виктор Брагинский «заспамили» плакатами все станции метро, входящие в округ, по которому они баллотируются. К слову, Брагинский является человеком, приближенным к заместителю столичного мэра Игорю Никонову. Тот, в свою очередь, близок к одиозному олигарху Дмитрию Фирташу и не менее одиозному Сергею Левочкину, который был очень близок к сбежавшему в Ростов экс-президенту Виктору Януковичу.

Предвыборная агитация в столичном метро по старой доброй традиции выдается за социальную рекламу. Троица руководителей подземки обещает метро на Виноградарь с невиданными двухуровневыми тоннелями, две новых станции метро в следующем году, а заодно хвастаются тем, что пятыми в мире ввели оплату проезда в метро банковскими картами. По факту же руководители метро используют подконтрольную им территорию для бесплатной политической рекламы.

 

метрополитен, левочкин, брагинский
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