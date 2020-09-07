Адвокат родственников погибших: Россия намеренно сбила самолет рейса МН17

Об заявил Скиннер в интервью Укринформу в Гааге

Прямая речь: "Это было сделано намеренно с конкретным намерением – сбить авиалайнер и убить невинных.

Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности.

Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения – над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет".

Скиннер также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то, по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

Прямая речь: "Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно".

Напомним, в Нидерландах 31 августа начался очередной блок судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17.

Ранее прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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