Премьер Украины называет приоритетами фондовый рынок и накопительные пенсии

"Реально понимая демографический прогноз развития Украины, я понимаю, что для большинства сидящих в этом зале современная пенсионная система не сможет обеспечить пенсию, даже тысячу гривень. Мы обязаны перейти на накопительную", – сказал он на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в UNIT.City.

"Мы должны создать фондовый рынок для бизнеса и физических лиц в Украине, потому что это ресурс, который мы ищем извне, а в Украине лежат миллиарды долларов. Поэтому это приоритет, мы этим будем заниматься", – добавил Шмыгаль.

Он также сообщил, что в следующем году правительство намерено продолжить инфраструктурные проекты, в том числе перейти к орошению, и кроме дорог взяться за мосты, что может поддержать металлургию.

Премьер заявил, что верит, что с помощью правительства в таких отраслях, как машиностроение, авиастроение, космическая отрасль и ОПК в следующем году удастся привлечь $1-2 млрд в крупные контракты.

Источник