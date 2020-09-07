В Украине в кинотеатрах начался показ фильма "Где ты, Адам?"

На премьере, которая состоялась в киевском кинотеатре «Жовтень», ленту представили ее создатели – продюсер протодиакон Александр Плиска и режиссер Александр Запорощенко.

В кинотеатрах Украины начался показ документального фильма «Где ты, Адам?», который рассказывает о монастыре Дохиар на Святой Горе Афон и его игумене старце Григории (Зумисе) – выдающемся духовном наставнике и православном писателе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru, на премьере присутствовал Глава Синодального отдела по делам молодёжи Украинской Православной Церкви архиепископ Обуховский Иона, который больше десяти лет регулярно посещает афонский монастырь «Дохиар» и лично знал его игумена старца Григория.

«Я уже, наверное, пятый раз смотрю этот фильм и каждый раз для меня это полноценная поездка на Святую гору и встреча со старцем Григорием. И чувства от начала и до конца ленты почти такие же, как и при посещении Афона. При завершении фильма возникает такая же скорбь, растворенная радостью. Скорбь, что прощаешься с этим святым местом, а радостью от того, что знаешь о тепле этих людей», — поделился владыка.

Премьера фильма, съемки которого заняли почти четыре года, состоялась 3 сентября 2020 года в столичном кинотеатре «Жовтень». Ленту представили ее творцы – продюсер и автор идеи протодиакон Александр Плиска, а также режиссер Александр Запорощенко.

Впервые картина была представлена широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на котором она получила Гран-при. Также она побывала на международном кинофестивале «PÖFF» (Эстония), кинофестивале «Окно в Европу» (Россия), демонстрировалась в Киевской, Санкт-Петербургской и Московской духовных академиях.

Показ проходит в кинотеатрах Киева, а также во Львове, Одессе, Днепре, Сумах, Харькове, Черновцах, Броварах, Полтаве, Виннице, Ровно и Ужгороде.