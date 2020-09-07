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Офис президента – России: вводите санкции сразу против всех граждан

07.09.2020 / 11:49
Офис президента рекомендует России вводить санкции сразу против всех украинских парламентариев и даже граждан.

Об этом свидетельствует комментарий Офиса президента о введении правительством РФ санкций против членов ряда фракций Верховной Рады

Дословно: "Если сегодняшнее введения ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий.

И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков".

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать, и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье".

В Офисе президента также заявили, что "технологический прием" с введением санкций со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - "в первую очередь безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции".

Дословно: "Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны".

Напомним: 4 сентября Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры, добавив в перечень 41 нардепа Верховной Рады.

Среди них – экс-президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и нардеп от "Голоса", певец Святослав Вакарчук.

Источник

санкции, Россия, ОП
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