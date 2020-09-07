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Предстоятель УПЦ рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты

07.09.2020 / 11:40
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий отметил, что Господь каждому дарует какой-то талант, с помощью которого человек должен служить Богу и ближнему

Утратить верность Богу, которая обогащает человека и делает его счастливым, – это самая большая ошибка, которую может совершить человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Митрополит Онуфрий отметил, что Господь каждому дарует какой-то талант, с помощью которого человек должен служить Богу и ближнему, и при этом «Бог не хочет, чтобы врач лез в строители, а певец – в хлеборобы. Бог хочет, чтобы каждый человек использовал свои таланты, полученные от Бога, и через их реализацию духовно богател».

Он подчеркнул, что утратить верность Богу – это самая большая ошибка, которую только может совершить человек.

«Мир существует не из-за того, что о нем заботятся политики, поддерживают финансисты, банкиры, экономисты, художники и другие. Мир существует благодаря тем немногим людям, которые постом и молитвой служат Богу. Ради них Господь посылает и дожди, и светлое солнце, и ветры дуют, и земля растит то, что нужно для нашей жизни. Давайте хранить верность Богу, пребывать в посте и молитве, и все будет хорошо, и Божие благословение будет с нами, Бог будет беречь нас не только на путях нашей земной жизни, но и подарит нам вечную жизнь в Вечном Царстве», – подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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