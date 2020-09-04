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В Турции снесли христианский храм

04.09.2020 / 15:45
В Турции снесли христианский храм
Источник: greekcitytimes.com
Храм святого Георгия, построенный в 1896 году, преобразовали в мечеть, а потом забросили, так как не использовали по назначению

В турецком городе Бурса снесли храм св. Георгия Элладской Православной Церкви, который ранее был мечетью.

Об этом сообщает сайт greekcitytimes.com.

«Мы хотели вернули это место и потратили около 2 000 000 лир на сегодняшние деньги. Нашей целью было превратить место, которое не используется как мечеть, в культурный центр и защитить его. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы передать культурное наследие будущим поколениям. Однако фонды бессмысленно отняли историческое сооружение. И оставили гнить. На эту конструкцию никто не претендовал семь лет. Государственные деньги были потрачены впустую. Кто за это ответит? Мы возбудим уголовное дело против виновных», - заявил глава муниципалитета Тургай Эрдем.

Храм святого Георгия, построенный в 1896 году, преобразовали в мечеть, а потом забросили, так как не использовали по назначению. Муниципалитет Нилюфер в Бурсе отреставрировал здание в 2006 году и в 2009-м открыл его в качестве дома культуры. В 2013 году по иску регионального управления исламских фондов здание изъяли.

Историческое здание годами не ремонтировали, и в нем стали появляться трещины. Обратив внимание на ситуацию, исламские фонды подняли вопрос о сносе.

Источник: Inpress.ua
турция, христианство
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