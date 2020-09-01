Зеленский назвал микробами и бактериями "слуг народа", которые забыли, для чего пришли в Раду

Об этом он сказал во время выступления на VII внеочередном съезде партии «Слуга народа» 31 августа.

"Год назад в первый день нашей работы "под куполом" я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю, в историю нашей страны, правда, есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент, просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь?! Пока нет. Но ключевое, мне кажется, слово "пока"! Можно ли сказать, что вы идете ко второму сценарию?! Пока тоже нет, но ключевое - "пока", - сказал Зеленский.

По его мнению, нынешняя ситуация позволяет всем быть в тонусе, когда многое уже сделано парламентом, но многое и не сделано, поэтому "расслабляться рано".

Президент убежден, что первый год ВР 9-го созыва был ярким, насыщенным, но непростым. "Вспомните, сколько было грязи и лжи в ваш (парламентариев - ред.) адрес! Вас называли и "зелеными кнопочками", бешеным принтером, я горжусь этим, говорили, что к власти пришли тамады, что-то говорили о фотографах. Все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наш с вами результат", - сообщил он.

Среди принятых парламентом решений Зеленский назвал "знаковыми" снятие депутатской неприкосновенности, принятие закона об импичменте президента, формирование двух правительств, открытие рынка земли, принятие важных законов для экономики, борьбы с коррупцией, судебной системы, медицины, культуры, местного самоуправления.

В то же время он отметил, что были в течение года и "ошибки". "Есть ошибки, бывают эти ошибки, но они признаются и действительно они исправляются, ничего страшного здесь нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало и они слабы. Уверен, что мы не заметим их на пути к успеху и их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал Зеленский.

Он заверил, что в Верховной Раде до сих пор сохраняется монобольшинство "Слуги народа". "Всем, кто говорит, что монобольшинство - все, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло (в сессионном зале ВР - ред.), где непременно появляется 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", - добавил глава государства.

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