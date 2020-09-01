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В Украине презентовали пособие по религиозным правам

01.09.2020 / 14:00
В Украине презентовали пособие по религиозным правам
Источник: Институт религиозной свободы
Публикация предназначена стать настольной книгой для религиозных деятелей и должностных лиц государственных органов по делам религий, а также будет полезной преподавателям и студентам

В Украине презентовали пособие по религиозным правам «Твое право на свободу вероисповедания», ставшее результатом сотрудничества украинской правозащитной организации «Институт религиозной свободы» (ИРС) и нидерландской миротворческой организации PAX

Как сообщает пресс-служба Института религиозной свободы, электронная версия пособия по религиозным правам, подготовленного в помощь верующим, религиозным общинам и должностным лицам органов власти, уже доступна для скачивания.

Во время онлайн-презентации пособия председатель правления ИРС Александр Заец отметил, что очень часто верующие и руководители религиозных общин не могут в полной мере воспользоваться своими правами, поскольку не знают их или не могут правильно применить многообразие законодательных актов в религиозной сфере. По его словам, с подобной проблемой часто сталкиваются и чиновники, особенно на региональном уровне, которым это пособие также станет очень полезным.

Автор пособия, эксперт ИРС по государственно-церковным отношениям Максим Басин сообщил, что пособие содержит 72 гиперссылки и 72 QR-кода, что позволяет читателям и электронной, и печатной версий быстро открывать действующую редакцию закона или другого цитируемого документа.

«Пособие содержит немало эксклюзивных советов из юридической практики и многолетнего опыта деятельности Института религиозной свободы. Публикация предназначена стать настольной книгой для религиозных деятелей и должностных лиц государственных органов по делам религий, а также будет полезной преподавателям и студентам, изучающим богословие, религиоведение, право», – сообщил Максим Басин.

Электронная версия пособия (на украинском языке) уже доступна для бесплатной загрузки по ссылке bit.ly/PAX-Vasin-handbook.

Желающие получить печатный экземпляр могут подать заявку по ссылке forms.gle/MonJ9aS4LxTAg4z4A.

Источник: Inpress.ua
религия, права верующих
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