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"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

01.09.2020 / 13:19
Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщают Интерфакс-Украина и сайт партии СН

В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы – юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.

В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.

Полный перечень кандидатов на должность глав городов областного значения выглядит следующим образом:

Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов
Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко
Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов
Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко
Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска - Александр Богачев
Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук
Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик
Кандидат на должность городского головы Кропивницкого – Ольга Ковалева-Алокили
Кандидат на должность городского председателя Львова - Тарас Кльофа
Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская
Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов
Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко
Кандидат на должность городского головы Ровно - Виталий Коваль
Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха
Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина
Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко
Кандидат на должность городского головы Ужгорода - Виктор Щадей
Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер
Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов
Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук
Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко
Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановский
Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.

С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте партии.

Напомним: ранее Филимонов заявил, что баллотироваться на пост мэра Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Филимонов ранее вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

Источник

мэр, местные выборы, кандидаты, Слуга народа
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