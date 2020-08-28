Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой", - написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в четверг, 27 августа, вечером.

Глава украинского государства отметил, что украинское общество должно помнить, что в стране есть полиция и закон.

"Во-первых, общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин - получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, украинские правоохранители не должны допустить перестрелок на улицах.

"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - подытожил президент Украины.

Напомним, в четверг, 27 августа, вечером вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, группа нападавших на микроавтобус с членами общественной организации "Патриоты – За жизнь" была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Он уточнил, что в результате нападения одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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