Правительство назначило нового руководителя "Укрзализныци"

Такое решение было принято на заседании правительства 26 августа.

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя "Укрзализныци", который был выбран через открытый конкурс наблюдательным советом. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним: в апреле набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

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