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Предстоятель УПЦ объяснил, почему нужно заставлять себя прощать

24.08.2020 / 18:15
Предстоятель УПЦ объяснил, почему нужно заставлять себя прощать
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Надо заставлять себя прощать, казалось бы, непростительное, даже когда сердце озлобленное

Для того, чтобы получить прощение себе, мы должны прежде всего простить ближнего.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.

Митрополит Онуфрий объяснил, как Евангельская притча о немилосердном должнике показывает, почему так важно простить вину ближнему.

Должник, говоря современным языком, должен был господину 260 тонн серебра (10 тысяч талантов), а его товарищ – всего 50 граммов серебра (100 динариев).

«Господь показывает, насколько мы великие должники перед Богом, и насколько грех ближних перед нами меньше», - отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что если мы не имеем в себе прощения в малом, то не способны и на великое прощение.

«Так же как человек, если не может поднять килограмм, то тем более не поднимет 100 килограммов», – пояснил Предстоятель.

«Поскольку мы не можем вместить в себе прощение, – Бог его даст нам, а оно пролетит мимо, – Господь и не прощает. Потому что если Бог дал дар, а я его не вместил, то буду отвечать перед Богом. Как человек взял кредит, например, на строительство дома, но вместо этого пропил все. Банк не смотрит на это, построил ты дом или прогулял: ты должен вернуть долг. Бог не хочет, чтобы мы были должниками и не дает нам дар прощения… Поэтому надо прощать ближнему, чтобы получить прощение от Бога», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, надо заставлять себя прощать, казалось бы, непростительное, даже когда сердце озлобленное.

«Бог нам дал силу воли, разум, и мы должны себя силой воли, силой разума заставлять [прощать]. Как мальчика, который не хочет учиться, отец берет и все равно усаживает за стол: «Учись, потому что тебе это нужно, без этого будет сложная жизнь!», — так и мы должны заставлять себя прощать ближнего, чтобы не усложнять свою жизнь, чтобы быть причастником на небе», — подытожил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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