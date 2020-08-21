Открыта продажа на показ фильма о жизни афонского монастыря «Где ты, Адам?»

Прокат документального фильма о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?» начнётся в кинотеатрах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», премьера состоится в столичном кинотеатре «Жовтень» 3 сентября. Купить билеты можно на сайте кинотеатра.

30 августа состоится допремьерный показ фильма на малой родине режиссёра ленты Александра Запорощенко — в Николаеве (кинотеатр «Батьківщина», начало показа в 13.30).

С 10 сентября стартует прокат фильма в сети кинотеатров «Планета Кино» (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Сумы, Харьков).

«Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», — сказано в анонсе ленты.

Документальный фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Впервые ленту показали широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на фестивале фильм взял Гран-При.

Съёмки ленты продолжались почти четыре года - с весны 2015-го до февраля 2019 года.