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Открыта продажа на показ фильма о жизни афонского монастыря «Где ты, Адам?»

21.08.2020 / 17:49
Открыта продажа на показ фильма о жизни афонского монастыря «Где ты, Адам?»
Источник: Центр информации УПЦ
Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон

Прокат документального фильма о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?» начнётся в кинотеатрах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», премьера состоится в столичном кинотеатре «Жовтень» 3 сентября. Купить билеты можно на сайте кинотеатра.

 30 августа состоится допремьерный показ фильма на малой родине режиссёра ленты Александра Запорощенко — в Николаеве (кинотеатр «Батьківщина», начало показа в 13.30). 

 С 10 сентября стартует прокат фильма в сети кинотеатров «Планета Кино» (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Сумы, Харьков).

 «Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», — сказано в анонсе ленты.

Документальный фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

 Впервые ленту показали широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на фестивале фильм взял Гран-При.

Съёмки ленты продолжались почти четыре года - с весны 2015-го до февраля 2019 года. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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