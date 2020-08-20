Совет Церквей предложил правительству практические способы профилактики COVID-19

Главы Церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о способах профилактики COVID-19, особенно во время учебного процесса в школах.

Данной проблематике была посвящена рабочая встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими членами правительства, сообщает Институт религиозной свободы.

По словам Дениса Шмыгаля, в настоящее время «просветительские мероприятия смогут помочь замедлить распространение COVID-19 и избежать риска перегрузки системы здравоохранения больными, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. В этой сфере правительство рассчитывает на помощь Церквей и религиозных организаций».

Представители ВСЦиРО предложили разработку и внедрение комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку распространения COVID-19 в Украине, а также призвали МОЗ «воздержаться от обобщенных публичных обвинений в якобы общем несоблюдении религиозным сообществом противоэпидемических мероприятий».

В частности, глава УГКЦ Святослав отметил, что «украинские Церкви могут стать двигателем формирования безопасной культуры взаимоотношений между людьми - и не только во время богослужений, а в повседневной жизни, особенно в учебном процессе».

Представителями Церквей были озвучены предложения по оптимальному пути возобновления учебного процесса с соблюдением новой культуры поведения в общественных местах – использование антисептиков, гигиена рук, соблюдение дистанции между учениками, сокращение продолжительности уроков и введение нескольких смен.

Юридический советник Главного раввина Киева и Украины Геннадий Билорицкий предложил предоставить право учебным заведениям, в том числе школам, самостоятельно определять объем и уровень необходимых карантинных мероприятий, ведь на местах лучше понятна ситуация с заболеваемостью.

Кроме того, участники встречи обратили внимание на сложности с растаможиванием гуманитарных грузов, которые получают религиозные организации для обеспечения продуктами и предметами первой необходимости нуждающихся людей и семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Встреча завершилась итоговыми комментариями профильных чиновников, которые озвучили направления дальнейшего сотрудничества правительственных структур с Церквями и религиозными организациями.