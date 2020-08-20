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Кабмин утвердил план празднования Дня независимости

20.08.2020 / 17:18
Кабинет министров Украины утвердил план празднования Дня независимости. Мероприятия будут проходить на Михайловской и Софиевской площадях.

Это решение было принято на заседании правительства.

Отметим, ранее эти мероприятия проходили на Крещатике и Майдане Независимости.

День Независимости в Украине будут праздновать 24 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", празднование пройдет без парада и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Отметим, ко Дню независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда "Интерсити+".

Кроме того, УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.

Источник

Кабмин, День независимости
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