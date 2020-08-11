На Черниговщине УПЦ передала средства гигиены и продукты заключенным

В Черниговской области Украинская Православная Церковь передала благотворительную помощь людям, находящимся в местах лишения свободы.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии.

Председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Нежинской епархии священник Александр Гладыш передал заключенным необходимые продукты питания и средства первой необходимости.

Как сообщалось ранее, в Луцке участники православного общества имени прп. Николы Святоши передали 50 наборов средств гигиены и духовную литературу для социально незащищенных людей в Луцком СИЗО.