Митрополит Антоний объяснил, как найти баланс между щедростью и искренностью

Господь в словах Священного Писания напоминает о необходимости помогать так, чтобы и дающий, и принимающий были рады.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Апостол Павел уточняет: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2Кор. 9:7). Почему апостол призывает к щедрости от доброй души? Потому что за каждым нуждающимся стоит Бог. Господь сам сказал, что сделанное одному из меньших принимает как сделанное Ему лично (Мф. 25:40). Одно это уже радовало бы нас. Но это возможно лишь тогда, когда в нас живо благоговение перед Богом», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в своем послании к Коринфянам апостол предостерегает жертвователя от скупости, расчетливости и жадности.

«Апостол предлагает напоминать себе, что мы будем иметь воздаяние по мере усердия по щедрости по отношению к ближнему. Оправдывается в таком случае народная мудрость: «Каков ты к людям, таков и Бог к тебе». Однако важно и то иметь в виду, что надо давать нуждающемуся с расположением, с добрым чувством, без внутреннего смущения, огорчения и досады. Вроде того: «Надо дать, а то скажут обо мне, что жадный», - подчеркнул владыка.

По его словам, важно понимать, что речь идет не только о материальной помощи.

«Если кого-то может смутить мысль о своих скудных средствах, из которых уделять нечего, то есть замечательная возможность, каждому доступная, — это говорить хорошо о людях. А если нет этого хорошего? Не ведет ли это к лести, притворству, явной лжи? Нет, не лести мы должны учиться, и не тому, чтобы с ее помощью создавать о себе приятное впечатление. А именно замечать то хорошее, что есть в каждом человеке», - посоветовал митрополит Антоний.

По его мнению, добрый помысл о людях придет только тогда, когда человек найдет в себе силы избавиться от злой привычки осуждать.

Митрополит Антоний подчеркнул, что Господь заботится обо всех и думает «не только о том, чтобы не бедствовали те, кому трудно своим трудом обеспечить необходимое благополучие, но и о том, чтобы духовно обогащались те, кто щедр к нуждающимся».

«Апостол уверяет, что Бог пошлет изобилие щедрым. Но пошлет не как заслуженное вознаграждение, а для того, чтобы было о чем делиться одним, и чтобы получившие помощь благодарили Бога. Господь заботится и о том, чтобы никто не был обижен ни делом, ни словом, даже видом. Потому через апостола напоминает о необходимости помогать так, чтобы и дающий, и принимающий были рады, воспринимали щедрость как дар Божий, и умножались в их душах благодарение, благодарность и открытость Богу», - заключил управделами УПЦ.