Новых дат встреч министров "нормандского формата" пока нет - МИД ФРГ

"Никаких новых дат пока нет, работа продолжается", - сказал Бургер в понедельник, 27 июля, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Договоренности касаются планов реализации минского соглашения по урегулированию ситуации в зоне конфликта.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

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