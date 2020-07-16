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"Слуги" вдруг отложили сокращение количества районов в Украине

16.07.2020 / 11:46
Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду, 15 июля, проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Об этом шла речь на заседании парламента 15 июля

Причины своей просьбы "слуги" не объяснили.

Проект постановления №3650 "О создании и ликвидации районов" внес в Раду Кабинет министров. Им предлагается заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

Напомним, правительство 12 июня решило создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

Источник

район, ВР, Слуга народа
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