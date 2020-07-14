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Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости

14.07.2020 / 15:48
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Решение 13 июля поддержали 282 народных депутата.

Объясняя причины своей законодательной инициативы, авторы подчеркнули, что на сегодня масштабы дорожно-транспортного травматизма в Украине значительно опережают аналогичные показатели большинства государств мира.

По их словам, проектом предлагается усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В частности, проект отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, а также законодательно закрепляет возможность использования полицией технических средств видеозаписи.

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, они остаются в размере до 1200 необлагаемых минимумов, но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушение повторно в течение года.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 30 до 200 необлагаемых минимумов.

Депутаты раскритиковали законопроект. Во-первых, было отмечено, что документ устарел, ведь был внесен еще в декабре 2019 года.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова отметила, что законопроект не вводит уголовную ответственность за пьянство за рулем и даже не повышает штраф, зато он возвращает полиции возможность останавливать водителей без причины и "прятаться в кустах".

На критику ответил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что законопроект, помимо прочего, предусматривает повышение штрафа за вождение без водительского удостоверения с 510 до 10 200 гривен. Кроме того, по его словам, новый закон заставит ответственных за пьяное ДТП с человеческими жертвами отсидеть не 5, как сейчас, а минимум 8 лет.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков по требованию президента подписал распоряжение о созыве второго внеочередного пленарного заседания парламента 13 июля для рассмотрения проекта закона № 2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

13 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП на Столичном шоссе под Киевом, где нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей, и призвал ужесточить наказание для пьяных водителей.

Источник

закон, дтп, ВР, пьяное вождение
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