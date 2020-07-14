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Водителю, совершившему смертельное ДТП под Киевом, сообщили о подозрении

14.07.2020 / 16:19
Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельную аварию под Киевом, сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отметили правоохранители, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении масштабного ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 12 июля около 17:20 на Столичном шоссе под Киевом. Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии водитель и три пассажира Hyundai погибли, среди них двое детей. Еще один ребенок был госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Он находится в стабильно критическом состоянии.

Позже правоохранители сообщили, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольноо опьянения, в его крови обнаружили 1,32 промилле.

Источник

подозрение, Киев, ДТП
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