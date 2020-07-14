Войти | Зарегистрироваться
12:50

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Зеленский прокомментировал смертельное ДТП и хочет ужесточить наказание для пьяных водителей

14.07.2020 / 12:42
Власти подчеркивают неотложность принятия законопроекта об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Офис президента

На традиционном селекторном совещании у Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, по словам Авакова, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП, считают в МВД.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

Прямая речь Зеленского: "ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем.

Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца".

Источник

наказание, ДТП, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.