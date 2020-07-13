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В Украине тестируют 4 препарата от COVID-19 – Минздрав

13.07.2020 / 15:23
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине проводят клинические испытания 4 лекарственных средств для лечения COVID-19.

Об этом шла речь на брифинге Степанова 11 июля

Прямая речь: "Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания до 4 лекарственных средств.

Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен". Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств".

При этом он добавил, что вакцины от коронавируса еще нет, но Украина следит за всеми испытаниями в мире.

В частности, компания AstraZeneca заявила о планах ее изготовления. Было создано альянс между четырьмя странами (Германия, Франция, Италия и Нидерланды) и сделано предзаказ вакцины.

Степанов сообщил, что Украина обратилась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины быть в приоритете ее получения.

Напомним: 22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

5 мая Минздрав позволил испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.

Речь идет о протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни", в котором есть перечень препаратов, которые могут использовать украинские врачи.

Источник

лекарство, коронавирус, Минздрав, COVID-19
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