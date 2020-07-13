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На сайте Киево-Печерской лавры создали электронную библиотеку

13.07.2020 / 15:48
На сайте Киево-Печерской лавры создали электронную библиотеку
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Формат электронных изданий предполагает доступ к тексту онлайн постранично, а также возможность скачивания материала

На сайте Киево-Печерской лавры открылась электронная библиотека оцифрованных редких книг библиотеки монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, материалы будут доступны на русском и украинском языках.

«Братия и сестры!  По многочисленным просьбам с этого дня начинаем размещение книг и периодических изданий издательства Киево-Печерской Лавры и оцифрованных редких книг библиотеки Печерской обители. Каталог электронной библиотеки будет постоянно пополняться», - отметили в пресс-службе лавры.

Формат электронных изданий предполагает доступ к тексту онлайн постранично, а также возможность скачивания материала. Первым экземпляром электронной библиотеки станет последний номер журнала «Печерский Благовестник».

Источник: Inpress.ua
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