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Митрополит Антоний рассказал, почему мы не всегда получаем просимое в молитвах

07.07.2020 / 18:08
Митрополит Антоний рассказал, почему мы не всегда получаем просимое в молитвах
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Анализируя слова посланий апостола Павла, владыка напоминает, что можно просить не только милости, прощения грехов, но и благодати

Без Господней милости и искренней веры человека нам не получить благовременной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Кому нужна благовременная помощь, кто обойдется без милости Божией и благодати? Все мы нуждаемся и все ее жаждем получить. Но почему не всегда получаем? Не потому ли, что мало верим в действенность нашей молитвы; или неглубоко каемся; или не горим решением ни возвращаться к прежним грехам; или не думаем о том, что Крестом Христовым нам подается милость и силы жить, противясь греху; или вера наша слишком немощна, и мы не заботимся у Господа просить умножить ее?», - объяснил митрополит Антоний.

Анализируя слова посланий апостола Павла, владыка напоминает, что можно просить не только милости, прощения грехов, но и благодати.

«Апостол Павел так и говорит, зная, что без благодати Божией, без Его милости нам не получить благовременной помощи. А без помощи Божьей ничего доброго сделать не сможем. Даже то, что нам может казаться добрым, таким не будет, если без Бога соделано. Благодать любому делу дает цену и значение», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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