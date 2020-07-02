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Издан нотный сборник «Чернобыльская Литургия» памяти героев-ликвидаторов аварии

02.07.2020 / 13:52
Издан нотный сборник «Чернобыльская Литургия» памяти героев-ликвидаторов аварии
Митрополит Ионафан Источник: Центр информации УПЦ
«Чернобыльская Литургия» - духовно-хоровое сочинение, написанное владыкой Ионафаном в память о героях-ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В июне государственное издательство «Музична Україна» выпустило нотный сборник для «Чернобыльская Литургия» известного церковного композитора и митрополита Украинской Православной Церкви Иоанафана (Елецких).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Тульчинской епархии, произведение посвящено памяти героев-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Партитура издана в двух языковых версиях: украинской и церковнославянской.

«Чернобыльская Литургия» — духовно-хоровое сочинение, написанное владыкой Ионафаном в память о героях-ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря сотрудничеству с композитором Валерием Рубаном, помимо авторской хоровой версии произведения, появился и вариант для пения хора с сопровождением оркестра.

 «Чернобыльская Литургия» неоднократно исполнялась в Киеве на украинском и церковнославянском языках академическими хоровыми коллективами a-capella или в сопровождении оркестра Национальной оперы Украины (под руководством дирижёра Богдана Плиша). 

 До сих пор отдельным изданием выходила лишь хоровая версия «Литургии» (в 2003 и 2009 гг.). Ноты отдельных песнопений «Литургии» для исполнения в храме можно найти на официальном сайте митрополита Ионафана. 

Источник: Inpress.ua
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