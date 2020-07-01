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В Церкви объяснили, почему требования к будущим священникам стали строже

01.07.2020 / 13:10
В Церкви объяснили, почему требования к будущим священникам стали строже
Владимир Легойда Источник: Патриархия.ру
Требования к будущим священникам не могут быть определены в законодательстве, поскольку они устанавливаются исключительно законами религиозной организации

За последние годы требования к кандидатам в священнослужители претерпели существенные изменения и стали намного более строгими.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«Предстоятель Русской Православной Церкви  последовательно выступает за строгость отбора кандидатов в священнослужители: введен жесткий образовательный ценз, проводятся регулярные курсы повышения квалификации для лиц в священном сане», - сказал Владимир Легойда.

По его словам, подобные требования не могли в полной мере исполнятся в 1990-е годы, когда церковная жизнь восстанавливалась после десятилетий преследований.

«Многие священнослужители, принявшие тогда сан, не имели возможности получить качественное духовное образование, и для решения этой проблемы в наши дни реализуются программы повышения их образовательного уровня и расширения кругозора», — подчеркнул Владимир Легойда.

Он напомнил, что требования к будущим священникам не могут быть определены в законодательстве, поскольку они устанавливаются исключительно законами религиозной организации.

Источник: Inpress.ua
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