В Церкви объяснили, почему требования к будущим священникам стали строже

За последние годы требования к кандидатам в священнослужители претерпели существенные изменения и стали намного более строгими.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«Предстоятель Русской Православной Церкви последовательно выступает за строгость отбора кандидатов в священнослужители: введен жесткий образовательный ценз, проводятся регулярные курсы повышения квалификации для лиц в священном сане», - сказал Владимир Легойда.

По его словам, подобные требования не могли в полной мере исполнятся в 1990-е годы, когда церковная жизнь восстанавливалась после десятилетий преследований.

«Многие священнослужители, принявшие тогда сан, не имели возможности получить качественное духовное образование, и для решения этой проблемы в наши дни реализуются программы повышения их образовательного уровня и расширения кругозора», — подчеркнул Владимир Легойда.

Он напомнил, что требования к будущим священникам не могут быть определены в законодательстве, поскольку они устанавливаются исключительно законами религиозной организации.