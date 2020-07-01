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В столице церковная община УПЦ организовала помощь для нуждающихся семей

01.07.2020 / 13:15
В столице церковная община УПЦ организовала помощь для нуждающихся семей
Помощь нуждающимся Источник: Центр информации УПЦ
Приход организовал выезд к многодетным семьям, чтобы раздать им продуктовые наборы, одежду, чтобы поддержать материально

В Киеве приход святого апостола и евангелиста Марка Украинской Православной Церкви организовал сбор продуктовых наборов, одежды и средств личной гигиены для помощи нуждающимся семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький», об этом рассказал протоиерей Иоанн Свередюк.

«Приход организовал выезд к многодетным семьям, чтобы раздать им продуктовые наборы, одежду, чтобы поддержать материально. Все это мы хотели бы посвятить в противоположность тому, что некоторые из представителей власти пропагандируют идею «качественных» или «некачественных» детей, что само по себе звучит дико и не по-человечески» - сообщил протоиерей Иоанн Свередюк.

Священник напомнил, что жизнь - это дар Божий, и «каждому человеку Бог дает возможность себя прокормить и одеть, дает воздух и Солнце, согревая сердца и их тела».

«Хотелось бы, чтобы было больше таких людей, которые любят ребенка, которые заботятся о будущем поколении, заботятся о своем народе, о своей земле, данной нам Господом», - пожелал отец Иоанн.

Как сообщалось ранее, пострадавшие от взрыва дома в Киеве получили от УПЦ необходимые предметы гигиены и вентиляторы. Глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян вместе с волонтерами посетил школу-интернат №12, где временно разместились жильцы разрушенных взрывом квартир дома киевского микрорайона Позняки.

Источник: Inpress.ua
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