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Юрист прокомментировала предлагаемые Минюстом изменения в закон о люстрации

01.07.2020 / 12:12
Изменения якобы готовы и ждут согласование Кабмина

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила о «новациях», которые ожидают закон о люстрации (Закон Украины «Об очищении власти»). Минюст планирует создать «независимый орган» - Комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных чиновников и решать законно ли они попали под «очищение власти».

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Состав Комиссии: три представителя правительства, еще три - ну конечно же активисты, как же без них. Шабунин и Ко forever. Верите в независимость такой Комиссии? И я не очень. Якобы проект закона готов и ждет согласование Кабмина. Словами «классика» - каких вам еще бл@дь реформ не хватает?», - рассказала Славицкая.

люстрация, Славицкая
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