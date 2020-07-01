Скандальный адвокат Маси Найем проиграл в суде громкое дело о нападении на своего родного брата

Он не смог защитить своего родного брата Мустафу Найема. Судья Шевченковского райсуда оправдала троих якобы нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема на Бессарабской площади Киева в 2018 году. Об этом на странице в сети Facebook сообщил сам Маси Найем, пишет UA.NEWS

Суд признал невиновными Умолта Темербулатова, Ахмеда и Магомеда-Салиха Саитовых, которые обвинялись в групповом хулиганстве. Суд пришел к выводу, что в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины нет. Маси Найем, как адвокат брата, не смог предоставить суду доказательства вины подозреваемых.

Отметим, что за последний год Маси Найем проиграл в судах несколько дел, в том числе свое личное о клевете против сотрудника Нацполиции и членах его семьи. Юридические и физические лица регулярно подают иски в суд против Маси Найема и выигрывают их.

Как писал «Обозреватель», в феврале 2020 года Шевченковский районный суд города Киева постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую Найем Маси-Мустафа разместил на личной странице в Facebook 2 и 3 сентября 2019 года. Информация касалась заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его супруги Алены Дегрик Шевцовой.

Примечательно, что в суде адвокат и юрист Маси Найем не защищал себя сам, а пользовался услугами адвоката. Но в этом случае даже адвокат «адвокату» Маси Найем не помог.

Две недели назад, 17 июня Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей открыть против адвоката Маси Найема уголовное производство по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.

Об этом Денис Ермак сообщил в Facebook, опубликовав скриншоты решения суда.

«Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси-Мустафа Найема по ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления», - написал Ермак.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, из последних 16 дел, которые рассматривались в украинских судах и по которым истцом или представителем истца, как адвокат, выступал Маси Найем, успешными для него были всего 2 дела. Остальные 14 дел были проиграны или оставлены судом без рассмотрения.

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