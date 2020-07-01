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Коронавирус у первой леди: в Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской

01.07.2020 / 17:56
В Офисе президента сообщают, что первая леди Елена Зеленская продолжает лечиться от коронавируса, и находится в изоляции.

Об этом сообщает Офис главы государства

Дословно: "Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей".

Напомним, 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.

После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.

Источник

коронавирус, Зеленская
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