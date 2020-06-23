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Епископ УПЦ объяснил, как карантин помог ощутить ценность богослужений

23.06.2020 / 15:48
Епископ УПЦ объяснил, как карантин помог ощутить ценность богослужений
Литургия Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор отметил, что период карантина изменилось отношение верующих к привычному укладу церковной жизни

В период карантина верующие смогли ощутить ценность общей молитвы и Таинств в храме.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Недавние жесткие карантинные ограничения дали нам понять простую истину - человек ничем на земле не обладает. Все, что мы имеем и чем пользуемся, на самом деле принадлежит Богу. И карантин - это большой урок, через который Господь дал нам почувствовать ценность богослужения и общей храмовой молитвы», - подчеркнул владыка.

По его словам, чем более доступна та или иная вещь, тем меньшую ценность в личном измерении она представляет для человека.

К сожалению, такую ошибочную позицию человек занимает не только по отношению к вещам, но и по отношению к другим людям, и что самое опасное, по отношению к Богу.

Епископ Виктор отметил, что период карантина изменилось отношение верующих к привычному укладу церковной жизни.

«Несмотря на все недостатки карантинного периода, в нем можно найти и определенные символические и важные вещи. Одна из них - это возвращение богослужения в плоскость духовных ориентиров. Иными словами, по привычке, из традиции и обязанности, богослужение снова стало для многих из нас духовной пищей, радостью от встречи с Богом, ожидаемым и желанным», - объяснил епископ Виктор.

Он сказал, «что за период карантина верующие, в буквальном смысле этого слова, соскучились за Христом. Вот это ощущение мы и должны сохранить как можно дольше».

Источник: Inpress.ua
упц
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