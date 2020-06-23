Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

"Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - говорится 22 июня в сообщении пресс-службы Минобразования.

Так, во время ВНО: допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора), Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок), будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией), будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Отмечается, что благодаря партнерам - группе "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине - пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

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