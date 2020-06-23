Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

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ВОЗ заявила о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки
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В ВОЗ заявили об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19
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США сокращают военный контингент в Германии из-за поддержки России Берлином
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Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР
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В мире зафиксировали 7,6 миллиона случаев коронавируса
- 11:16
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Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач
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Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС
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НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе — это отсрочит его рассмотрение в Раде
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Народные депутаты разрешили "напечатать денег" для погашения долгов на рынке электроэнергии
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Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине
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Над Марсом заметили зеленый туман с “подсветкой”
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Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море
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На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших
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У участников стрельбы в Броварах провели обыски — МВД
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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
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Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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В Киеве задержали "минера" моста Метро
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Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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