Судья Гольник демонстративно выразила поддержку человеку, подозреваемому в умышленном убийстве

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Судья районного суда, подружка Романа Маселко и всех соросят, кандидат в члены ВСП от партии Сороса Лариса Гольник встретилась с подозреваемым в убийстве Стеренко. Этот абсурд происходит в наши дни", - отмечают судьи.

По их мнению, своим поступком Гольник демонстративно выражает поддержку человеку, которого подозревают в умышленном убийстве, а также презрение к судебной власти.

"Все заметили, что Лариса Гольник не поехала к судьям и не поддержала их в день блокировки суда сторонниками Стерненко. Она не призвала соблюдать независимость судей и не оказывать на них давления. Но она рьяно поддерживает подозреваемого в убийстве Стерненко, сторонники которого устраивают под судом фаер-шоу", - сказано в сообщении.

Авторы поста подчеркивают, что Гольник напрочь забыла о судебной этике. "Лариса, почему не поехала к другим подозреваемым?.. Например, к серийным убийцам?.. Или туда не делегируют международные кураторы?.. Жаль, что действующая судья совсем забыла о судебной этике. Или мы пропустили момент, когда уже стало допустимо судьям ездить к подозреваемым и поддерживать их публично?.." - задаются вопросом служители Фемиды.