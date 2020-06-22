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Судья Гольник демонстративно выразила поддержку человеку, подозреваемому в умышленном убийстве

22.06.2020 / 12:05
Судья Октябрьского районного суда города Полтавы, кандидат в члены Высшего совета правосудия (ВСП) Лариса Гольник встретилась с подозреваемым в умышленном убийстве экс-главой одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Судья районного суда, подружка Романа Маселко и всех соросят, кандидат в члены ВСП от партии Сороса Лариса Гольник встретилась с подозреваемым в убийстве Стеренко. Этот абсурд происходит в наши дни", - отмечают судьи.

По их мнению, своим поступком Гольник демонстративно выражает поддержку человеку, которого подозревают в умышленном убийстве, а также презрение к судебной власти.

"Все заметили, что Лариса Гольник не поехала к судьям и не поддержала их в день блокировки суда сторонниками Стерненко. Она не призвала соблюдать независимость судей и не оказывать на них давления. Но она рьяно поддерживает подозреваемого в убийстве Стерненко, сторонники которого устраивают под судом фаер-шоу", - сказано в сообщении.

Авторы поста подчеркивают, что Гольник напрочь забыла о судебной этике. "Лариса, почему не поехала к другим подозреваемым?.. Например, к серийным убийцам?.. Или туда не делегируют международные кураторы?.. Жаль, что действующая судья совсем забыла о судебной этике. Или мы пропустили момент, когда уже стало допустимо судьям ездить к подозреваемым и поддерживать их публично?.." - задаются вопросом служители Фемиды.

судьи, суд, Лариса Гольник, Сергей Стерненко, умышленное убийство
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