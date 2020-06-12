Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции

Принимая святую воду, человек привлекает на себя силу действия и благодать Святого Духа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений.

«У православных христиан есть традиция каждое утро пить святую воду и вкушать просфорку или антидор. Эта традиция имеет тысячелетние корни — на протяжении столетий так поступали наши деды и прадеды. И ведь не просто так они поступали. В этом был особый смысл: они освящались, привлекая на себя силу действия Духа Святого», — сказал владыка Арсений.

Он рассказал о чудесном случае, который подтверждает силу святой воды.

«В Красном Лимане жила одна бабушка, претерпевшая за веру 17 лет каторги. Она хранила святую воду с 1931 года. Эту воду освящал её духовник, насельник Святогорского монастыря, отец Иустин. И эта вода стояла у неё с 1931 года не портящаяся», — поделился архиерей.

Он отметил, что в Церкви каждый может «не только очистить своего духовного человека, но и помочь своему физическому человеку приобрести здоровое состояние».

Наместник Лавры подчеркнул, что «Бог, создавший человека и промышляющий о нём, любящий человека», никогда не попустит ему зла, если человек стремится «быть с Богом под Его покровом, в благодати Его силы действия — благодати Святого Духа».