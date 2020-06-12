Войти | Зарегистрироваться
13:12

пятница,
12 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции

12.06.2020 / 12:09
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции
Митрополит Арсений Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал о чудесном случае, который подтверждает силу святой воды

Принимая святую воду, человек привлекает на себя силу действия и благодать Святого Духа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений.

«У православных христиан есть традиция каждое утро пить святую воду и вкушать просфорку или антидор. Эта традиция имеет тысячелетние корни — на протяжении столетий так поступали наши деды и прадеды. И ведь не просто так они поступали. В этом был особый смысл: они освящались, привлекая на себя силу действия Духа Святого», — сказал владыка Арсений.

Он рассказал о чудесном случае, который подтверждает силу святой воды. 

«В Красном Лимане жила одна бабушка, претерпевшая за веру 17 лет каторги. Она хранила святую воду с 1931 года. Эту воду освящал её духовник, насельник Святогорского монастыря, отец Иустин. И эта вода стояла у неё с 1931 года не портящаяся», — поделился архиерей.

 Он отметил, что в Церкви каждый может «не только очистить своего духовного человека, но и помочь своему физическому человеку приобрести здоровое состояние».

  Наместник Лавры подчеркнул, что «Бог, создавший человека и промышляющий о нём, любящий человека», никогда не попустит ему зла, если человек стремится «быть с Богом под Его покровом, в благодати Его силы действия — благодати Святого Духа».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.