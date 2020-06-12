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В белорусском лесу обрели старинную икону Богородицы

12.06.2020 / 12:16
В белорусском лесу обрели старинную икону Богородицы
Отреставрированная икона Источник: Слуцкая епархия
Отлитая из олова копия Ченстоховского образа Пресвятой Богородицы была прибита к дереву коваными гвоздями

В белорусском лесу обрели старинный образ Ченстоховской иконы Богородицы.

Как сообщает сайт Слуцкой епархии, возраст святыни составляет более ста лет.

Святыня была оберетена Александром Велижевым и Натальей Радиковой, которые приехали к родственникам в гости и гуляли по лесу вблизи деревни Пузичи, где некогда десятилетиями стояли деревянные кресты.

«Внимание людей привлек предмет на дубе, отражавший солнечные лучи. Александр влез на дерево и снял металлический предмет. Находку они принесли домой и, очистив ее, поняли, что перед ними икона», - сообщили на сайте епархии.

Отлитая из олова копия Ченстоховского образа Пресвятой Богородицы была прибита к дереву коваными гвоздями.

По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония икону тщательно отреставрировали, максимально восстановив аутентичный облик, и сделали для нее киот.

После реставрации перед святыней был совершен молебен.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хоростово будет постоянным местом пребывания образа Покровительницы Полесья.

Покровский храм был возрожден на рубеже веков. Прежнюю церковь 15 февраля 1943 года сожгли фашистские оккупанты. В пламени приняли мученическую кончину священник Иоанн Лойко и прихожане, оставшиеся верными Господу даже перед лицом страшной смерти.

Источник: Inpress.ua
святыня
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