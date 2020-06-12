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Зеленский назвал главную ошибку Порошенко

12.06.2020 / 16:15
Президент Владимир Зеленский заявил, что предшественник Петр Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и "делать что-то для страны".

Но он ему не верит и считает, что самая большая беда Порошенко в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

Об этом шла речь в интервью "Украинской правды". Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание

У Зеленского спросили, о чем Порошенко говорил с ним в Верховной Раде несколько месяцев назад.

Президент ответил, что Порошенко много раз предлагал ему встретиться и в Раде повторил свое предложение. Зеленский поделился, что сказал Порошенко: "Окей, да".

Прямая речь: "Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины.

До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто".

По словам Зеленского, на встрече Порошенко сказал, что хочет помогать стране: "И он (Порошенко – ред.) говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны".

Президент считает, что он и его предшественник совершенно разные.

Зеленский сказал, что не поверил Порошенко: "С ним нельзя договариваться - это говорят, как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла".

На вопрос, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму он ответил: "Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд".

Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

Зеленский уже более года занимает президентское кресло. Во втором туре выборов его оппонентом был Порошенко.

Ранее Зеленский признался, что не пользуется Facebook из-за ботофермы Порошенко и его окружения.

Источник

Порошенко, Зеленский
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