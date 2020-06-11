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Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых

11.06.2020 / 13:14
Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал о своем небесном покровителе, день памяти которого мы отмечаем сегодня - о святителе Луке Крымском – знаменитом враче, епископе и исповеднике за веру

Для того, чтобы небесные покровители слышали наши молитвы, нужно стараться быть похожими на них в делах, молитве и вере.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, размышляя о помощи святых покровителей, именами которых мы крещены.

«Святые, имена которых мы носим, намного ближе к Богу – Источнику всех Благ, чем мы с вами. Они могут, ради нашей любви к ним, умолить, упросить Господа даровать нам то, чего, может быть, мы и не заслуживаем. Но для того, чтобы это получить, нам также нужно строить хорошие отношения со святыми. Мы должны быть с ними в одном Духе, должны жить их интересами, подражать их подвигам, их делам, их вере и молитве. Мы должны стараться максимально быть на них похожими», - напомнил запорожский митрополит.

Он рассказал о своем небесном покровителе, день памяти которого мы отмечаем сегодня - о святителе Луке Крымском – знаменитом враче, епископе и исповеднике за веру.

«Мне, да и всем христианам, можно многому поучиться у святителя Луки Крымского. Он также, как и мы, жил во время гонений на Церковь. Но, тем не менее, святитель не запрятал свой талант в землю, не озлобился на власть, а работал во Славу Божию, принося пользу людям. Лука Крымский, будучи хирургом, лечил и оперировал всех людей, независимо от их религиозных убеждений. Но когда было нужно, он не уступал в своих духовных принципах ни на йоту. Его любовь простиралась на всех людей, но вера и преданность Богу и Церкви Божией для него были на первом месте. Это то, что нужно соблюдать и нам, чтобы получать помощь Божию по молитвам наших небесных покровителей», - объяснил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святые
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