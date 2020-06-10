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Киевское духовенство передало 1,5 тонны продуктов для погорельцев Житомирщины

10.06.2020 / 11:36
Киевское духовенство передало 1,5 тонны продуктов для погорельцев Житомирщины
Благотворительность Источник: Центр информации УПЦ
Груз погорельцам доставили благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк и клирик благочиния протоиерей Николай Клименко

Духовенство Днепровского благочиния передало 1,5 тонны продуктов погорельцам Житомирщины

Духовенство Днепровского благочиния столицы доставило 1,5 тонны продуктов питания для погорельцев села Острова Житомирской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии.

Жителям села Острова, пострадавшим от лесного пожара, передали сахар, муку, масло, крупы, хлебные изделия и сладости.

Груз погорельцам доставили благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк и клирик благочиния протоиерей Николай Клименко.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами передали жителям села Острова стройматериалы, продукты питания и одежду.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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