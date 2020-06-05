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Православные в субботу будут поминать умерших

05.06.2020 / 12:53
Православные в субботу будут поминать умерших
Поминание умерших в храме Источник: Центр информации УПЦ
В словах апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы

Православная Церковь 6 июня отметит особый день поминовения усопших –Троицкую родительскую субботу.

Троицкая — это вторая вселенская родительская суббота (после Мясопустной), в которую Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан, сообщает «Фома».

 Приходится она на субботу, предшествующую празднику Троицы, или Пятидесятницы. В этот день верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

Эта родительская суббота получила название Троицкой и так же, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским.

Это поминание умерших ведет свое начало со времен апостольских.

В словах апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы.

Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24).

Постановления Апостольские сообщают о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Иисуса Христа как Судью живых и мертвых.

Как в Мясопустную субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной перед Пятидесятницей, Православная Церковь молится о всех усопших.

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия — «родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Источник: Inpress.ua
упц
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