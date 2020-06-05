У Порошенко отреагировали на "принудительный допрос" в ГБР

Об этом свидетельствуют Facebook-страница адвоката и комментарий Голованя "Украинской правде"

Дословно: "Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.

Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали.

Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся".

По словам адвоката, такое решение относительно Порошенко принимают не впервые.

Головань сообщил УП, что защите и Порошенко до сих пор не дали решения суда для ознакомления. Адвокат отметил, что в Порошенко не будут говорить, придет ли бывший президент на допрос, пока не увидят постановления Печерского суда, которое им обещали предоставить 5 июня.

По словам защитника Порошенко, служащие ГБР "вышли за берега".

Что было раньше: Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.

Напомним, 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.

Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.

Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.

Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.

В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Позже Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

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