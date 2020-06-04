Войти | Зарегистрироваться
12:06

четверг,
04 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Киевские духовные школы передали 2 тонны продуктов Бориспольской колонии

04.06.2020 / 11:15
Киевские духовные школы передали 2 тонны продуктов Бориспольской колонии
Бориспольская исправительная колония Источник: Центр информации УПЦ
Руководство колонии выразило благодарность Киевским духовным школам за оказанную помощь

Киевская духовная академия и семинария передала продукты питания Бориспольской исправительной колонии №119.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу КДАиС, заведующий складом и преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Паисий (Кулиш) вместе со студентами духовных школ передали около 2-х тонн продуктов питания (овощи).

Вместе с группой духовных школ участие в мероприятии принял председатель отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы Бориспольской епархии протоиерей Андрей Олейник.

Руководство колонии выразило благодарность Киевским духовным школам за оказанную помощь.

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.