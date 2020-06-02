Войти | Зарегистрироваться
09:51

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский возглавил антикоррупционный нацсовет и ввел туда Авакова

02.06.2020 / 09:44
Президент Володмир Зеленский своим указом изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Об этом свидетельствует указ №207 от 1 июня на сайте главы государства, ЦПК

В частности, изменениями в указ Петра Порошенко от 2014 года Зеленский определил, что председателем Национального совета является он сам, его заместителем будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме этого президент ввел в состав главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (по согласию) и других.

Центр противодействия коррупции обращает внимание, что из совета исключили их главу Виталия Шабунина.

В обновленном составе Нацсовета нет также и председателя Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич.

Указом Зеленского определено, что в работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в случае их согласия могут принимать участие такие международные наблюдатели и консультанты:

Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине, Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID), Назар Гром - специалист по законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине, Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие"(SACCI), Стефани Xoлmc - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

При Порошенко председателем Национального совета был по должности заместитель руководителя Офиса президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы антикоррупционной политики. В 2015 году на эту должность был назначен лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Аваков в состав антикоррупционного совета не входил.

В июне 2019 года Зеленский сменил Джемилева на своего представителя Руслана Рябошапку.

Источник

Аваков, Зеленский, антикоррупционный нацсовет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.