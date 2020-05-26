Митрополит Антоний объяснил, как распознать счастье

Счастье разнообразное, но оно всегда связано с подлинной жизнью с Богом и в Боге.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Антоний рассказал в фильме «Лица Церкви» в проекте интернет-портала «Иисус» и телеканала «Спас».

«Как жить без Бога – я вообще не знаю. Потому что жизнь без Бога или вне Бога – это реальная смерть, просто существование, это пустота всегда, потому что нет в этом мире чего-то такого, чтобы могло восполнить отсутствие Бога. Человек живет только тогда, когда есть непосредственное соприкосновение с Богом. Наверно, это и есть счастье, подлинное счастье человеческое, когда ты особым образом почувствовал прикосновение к тебе божественной любви», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, как распознать счастье.

«Это бывает нечасто. Это не эйфория, не что-то такое связанное с фантазией, это реальная жизнь верующего человека, о чем мы знаем из писаний святых отцов. Это не самообман. Это всегда реальная подлинная жизнь. Это говорит не о том, что человек верующий вообще беззаботен, или он не болеет, не страдает, не переживает. Наоборот! Все это человеком верующим осмысляется совсем по-другому, потому что даже в этом он видит особую любовь Божию к нему. Все это очищает его – все переживания, страдания… Все это дает человеку особые силы и особую благодать жить в этой любви. Страдая любить. Любить Бога, любить ближнего», - отметил архиерей.

Управделами УПЦ подчеркнул, что когда верующий человек страдает, он пытается оградить от этого ближних.

«Мы часто привыкаем, если нам плохо, пытаемся, чтобы плохо было остальным. Верующий человек всегда по-другому поступает. Эти внутренние страдания являются внутренними переживаниями, и он старается защитить других близких людей, чтобы их не ранить своим страданием. Это важнейший аспект христианской подлинной религиозной жизни», - заключил владыка Антоний.